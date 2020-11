Koblenz – Corona-Update 02.11.2020: koveb stellt Nachtbusse im November 2020 ein

Koblenz – Corona-Update 02.11.2020: Die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH stellt den Betrieb der Nachtbusse im November 2020 ein. Grund dafür ist der neue Beschluss von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, der am heutigen Montag, 02.11.2020, in Kraft trat.

Darin wird die vorübergehende Schließung von Gastronomiebetrieben sowie von Einrichtungen wie beispielsweise Theatern und Kinos beschlossen. Infolgedessen wird auch das Nachtleben in Koblenz weitgehend zum Erliegen kommen; die koveb-Nachtbusse, die in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag um 01:00 Uhr ab der Innenstadt in die Stadtteile fahren, werden daher vorerst eingestellt.

Stadt Koblenz