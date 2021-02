Koblenz – Freizeit: In diesem Jahr findet zum zweiten Mal eine dreiwöchige Sommerfreizeit unter der Organisation der Stadtverwaltung Koblenz statt. Die Freizeit wird von Mitarbeitenden des Jugendamtes, Sachbereich Kinder- und Jugendförderung gestaltet.

Veranstaltungsort wird wie im letzten Jahr das Jugend- und Bürgerzentrum und die Realschule plus auf der Karthause sein. Die Sommerfreizeit findet im Zeitraum vom 09.-27. August 2021 statt. Das Programm beginnt um 10 Uhr und endet von Montag bis Donnerstag um 16 Uhr und freitags um 14 Uhr. Eine Frühbetreuung wird bei Bedarf bereits ab 8 Uhr angeboten.

Insgesamt können 50 Kinder pro Woche teilnehmen. Die Kinder werden in 5 feste Gruppen eingeteilt, da die Corona-Bestimmungen für den Zeitraum noch nicht absehbar sind. Durch die Einteilung mit festen Bezugspersonen wird die Ansteckungsgefahr reduziert und die Kontaktenachverfolgung gewährleistet. Es ist möglich die Kinder für eine oder zwei Wochen anzumelden.

Die Freizeit umfasst die Themen Kreatives, Sport, Spiel, Natur und Ausflüge. Jede Gruppe widmet sich täglich einem dieser Schwerpunkte. So ist für jedes Kind etwas Passendes dabei, da die Angebote variabel, spannend und vielfältig sind. Die verschiedenen Aktionen werden in den Einrichtungen und in der näheren Umgebung stattfinden. Im Angebot enthalten ist das tägliche Mittagessen.

Die Anmeldung wird vom 22.03.-16.04.21 unter sommerfreizeit@stadt.koblenz.de möglich sein. Das Anmeldeformular wird dann auch zum Download unter www.ferien.koblenz.de zur Verfügung stehen. Bei Fragen steht ab dem 22.03.2021 folgende Telefonnummer zur Verfügung: 0261/1296677.

