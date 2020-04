Koblenz – Hinweis auf einen Demonstrationszug durch die Stadt am Samstag

Erstellt in

Koblenz – Hinweis – Am Samstag, 02. Mai findet ein Demonstrationszug unter dem Motto „Silentwalk“ statt:

Ab 14:00 Uhr treffen die Teilnehmenden am Reichenspergerplatz ein. Um 14:30 Uhr beginnt der Aufzug ausgehend vom Reichenspergerplatz und verläuft über die Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, An der Moselbrücke, Burgstraße zum Münzplatz.

Gegen 15:15 Uhr wird der Münzplatz vermutlich erreicht und die Abschlusskundgebung beginnt.

Um 16:30 Uhr endet die Versammlung.

