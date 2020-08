Koblenz – Info-Tag der vhs Koblenz am Montag, 24.08.2020

Koblenz – Die Volkshochschule der Stadt Koblenz bietet allen Interessierten am Montag, 24.08.2020 in der Zeit von 15.00-18.00 Uhr in der Hoevelstr. 6, 56073 Kobenz, die Gelegenheit, sich über aktuelle Kurse im Herbstsemester zu informieren und beraten zu lassen.

Im Sprachenbereich besteht die Möglichkeit der Spracheinstufung. Mit Hilfe eines Online-Einstufungstests mit direkter Auswertung sowie einem sich daran anschließenden persönlichen Gespräch können Interessierte den für sie geeigneten Kurs finden und sich auch gleich anmelden.

Im Bereich EDV / Beruf stehen ebenfalls Dozentinnen und Dozenten Rede und Antwort. Der langjährige EDV-Dozent Thomas Braun hält einen Vortrag zum Thema: „Wie geht Online-Lernen?“ und steht anschließend für Fragen rund um das digitale Lernen etwa über Plattformen und Clouds zur Verfügung. Auch die damit verbundenen technischen Voraussetzungen werden dabei erläutert. Um 15:30 Uhr gibt es den EDV-Fitness-Check bei dem Interessierte ihr Wissen in einem der Office-Programme Word, Excel, PowerPoint, Outlook online testen können. (Dauer ca. 1½ Stunden, späterer Einstieg mögl. bis 16:30 Uhr).

Während der gesamten Info-Veranstaltung findet auch eine Individuelle Beratung zu Computer- und kaufmännischen Kursen durch die Dozentinnen und Dozenten statt.

Interessierte können mit dem kostenlosen Service der vhs Koblenz ihren passenden Kurs finden – Die vhs Koblenz berät gerne.

Eine Anmeldung oder vorherige Terminabsprache ist nicht erforderlich.

***

Stadt Koblenz