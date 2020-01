Koblenz – Umwelt-Event: Spaziergang durch den Stadtwald im Winter am Dienstag, 04. Februar

Erstellt in

Koblenz – Umwelt-Event: Die Waldökostation lädt am Dienstag, 04. Februar alle Naturfreunde zu einem Spaziergang durch den Koblenzer Stadtwald ein. Hierbei werden entlang der Wege ausgewählte Baum- und Straucharten anhand ihrer Knospen bestimmt und besprochen.

Außerdem erfährt man viel Interessantes über die Überlebensstrategien der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt in der kalten Jahreszeit. Treffpunkt der rund 2-stündigen Veranstaltung ist um 15.30 Uhr in der Waldökostation am Remstecken.

Anmeldung beim Umweltamt Koblenz unter (0261) 129-1502. Der Förderverein freut sich über eine Spende.

Stadt Koblenz