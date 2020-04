Koblenz – Verkehr: Bauarbeiten an der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ gehen in die 2. Bauphase – Linienbusse der koveb fahren verlegte Haltepunkte an

Erstellt in

Koblenz – Verkehr: Ab Montag, 20.04.2020, beginnt die 2. Bauphase der Bauarbeiten an der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“. In dieser Bauphase wird die mittlere Spur im Busbahnhof gesperrt. Infolgedessen werden weitere Haltepunkte der koveb verlegt.

Die Haltepunkte F und G sowie H und K werden vom mittleren Bussteig auf den Bussteig unmittelbar vor dem Eingang des Löhr-Centers verlegt. Dies betrifft die Linien 2/12 Richtung Wallersheim (G), 5/15 Richtung Metternich (F), 4 Richtung Mittelweiden/Globus (K) und 6/16 Richtung Moselweiß (H).

Die Linien 3/13 und 20 Richtung Hauptbahnhof halten weiterhin nach der Haltestelle „Saarplatz“ an der Ersatzhaltestelle vor dem Löhr-Center in der Hohenfelder Straße. Die Linien 8, 9 und 10 Richtung Hauptbahnhof halten nach der Haltestelle „Zentralplatz/Forum“ an der Ersatzhaltestelle im Bereich des Haltepunkts E im Busbahnhof „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“.

Über die nächsten Bauphasen informiert die koveb zu gegebener Zeit.

