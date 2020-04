Koblenz – Verkehr: Kanalsanierung Bahnhofstraße ab 20. April

Erstellt in

Koblenz – Verkehr: Die Koblenzer Stadtentwässerung plant in der zweiten Jahreshälfte den Mischwasserkanal in der Bahnhofstraße von der Rizzastraße bis zum Friedrich-Ebert-Ring in geschlossener Bauweise zu sanieren. Dafür müssen die Schachtbauwerkte im Vorfeld der Sanierung entsprechend ertüchtigt werden.

Die Schächte befinden sich im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Rizzastraße. Die Kreuzung wird für die Bauarbeiten teilweise gesperrt, das Vorbeifahren ist allerdings gewährleistet.

Die Arbeiten beginnen am Montag 20. April und enden am Freitag, 24.04.2020. Der Baubeginn der eigentlichen Sanierungsmaßnahme wird separat bekannt gegeben.

Die Stadtentwässerung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.



***

Stadt Koblenz