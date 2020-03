Koblenz – Verkehr: Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hohenzollernstraße / St.-Josef-Straße – Erneuerung Außenanlage

Erstellt in

Koblenz – Verkehr: Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hohenzollernstraße / St.-Josef-Straße wird am 17.03.2020 und am 18.03.2020 erneuert. Hierzu wird die Ampel von Dienstag 17.03.2020, ca. 07:00h bis zum 18.03.2020, ca. 12:00h außer Betrieb sein.

Zur Sicherheit der Fußgänger werden die Fußgängerfurten über die Hohenzollernstraße gesperrt. Die Fußgänger werden gebeten, die umliegenden Nachbaranlagen zu benutzen.

Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Umbaumaßnahmen um erhöhte Aufmerksamkeit.

Neben dem Austausch des über 30 Jahre alten Steuergerätes erfolgt eine Umrüstung auf die energiesparende LED-Technik. So wird eine Energieeinsparung von mehr als 90% erzielt, dies bewirkt eine CO2-Minderung von etwa 5.500 kg pro Jahr. Die Sanierung der Lichtsignalanlage mittels LED-Technik wird von der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Zusätzlich werden an dieser Anlage alle Fußgängerfurten mit einer Blindensignalisierung ausgestattet.

Die Maßnahme wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

