Koblenz – Verkehr: In der Schlachthofstraße wurde am heutigen Vormittag auf Höhe der Feuerwehr Koblenz ein Schaden an einer Wasserleitung festgestellt. Um den Schaden beheben zu können, wird in dem Bereich kurzfristig die Fahrbahndecke geöffnet.

Der Verkehr wird während der Bauarbeiten in beide Fahrtrichtungen über eine Lichtsignalanlage gesteuert, wodurch es zu Rückstaus kommen kann. Die Ampelregelung wird voraussichtlich über das gesamte Wochenende bestehen bleiben.

Zudem ist die Einmündung der Merlstraße gesperrt.

Da sich die Schadstelle in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehr befindet, werden Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer gebeten, besonders darauf zu achten, die Zufahrten zur Feuerwehr freizuhalten.

Stadt Koblenz