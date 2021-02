Koblenz – Bildung: Nach der ersten digitalen Schulvorstellung im Januar wird das Bildungsbüro der Stadt Koblenz nun eine zweite Auflage anbieten.

Dieses Mal stellen die Berufsbildenden Schulen in Koblenz am Dienstag, 16. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr, live über Facebook ihre Angebote vor. Vertreterinnen und Vertreter der Carl-Benz-Schule (Technik), Hildegard-von-Bingen-Schule, Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule, Julius-Wegeler-Schule und BBS Wirtschaft werden die entsprechende Schulen an diesem Abend präsentieren. Es besteht die Möglichkeit im Anschluss direkt Fragen über den Chat zu stellen.

Der Stream wird über die Facebook-Seite der Stadtverwaltung Koblenz (https://www.facebook.com/koblenz.stadt) zu sehen sein. Interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, sich ein Bild von den weiterführenden Schulen zu machen. Der Stream wird auch im Nachgang noch auf der Facebook-Seite der Stadt abrufbar.

***

Stadt Koblenz