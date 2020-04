Koblenz – Verkehr: Straßenbauarbeiten „Moselufer“ im Bereich Kemperhofweg ab 21.04.2020

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 21.04.2020 bis 24.04.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Straße „Moselufer“ im Bereich Kemperhofweg erneuert.

Am Dienstag, 21. April erfolgt zunächst die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten. Im Anschluss werden Vorarbeiten an den Einbauteilen in der Fahrbahn ausgeführt. Am 23.04. wird in Fahrtrichtung Lay und am 24.04. in Richtung Innenstadt die neue Deckschicht eingebaut.

Während der Bauarbeiten wird die Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelregelung durch die Baustelle geführt.

Der Servicebetrieb bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

