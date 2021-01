88 Personen sind genesen.

Kreis Mayen-Koblenz – Es gibt insgesamt 70 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen. 88 Personen sind genesen. Zu beklagen ist der Tod von 7 Personen: 4 sind infolge einer Coronavirus-Infektion und 3 infolge anderer Ursachen verstorben.

Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 589:

348 im Kreis MYK und 241 in der Stadt Koblenz.

Weiterführende Statistiken und Auswertungen zu einzelnen Städten, Verbands- und Ortsgemeinden findet man unter www.kvmyk.de/coronastatistiken

Die Corona-Ambulanz in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen hat folgende Öffnungszeiten:

Montag 11 bis 15 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr

Samstag 10 bis 12 Uhr

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) hat folgende Öffnungszeiten:

Montag 9 bis 15 Uhr

Dienstag bis Samstag 9 bis 13 Uhr

Alle Infos zu den Ambulanzen, Hotlines und vielem mehr gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/corona

Kreis Mayen-Koblenz