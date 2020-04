Kreis Mayen-Koblenz – Hinweis auf die Öffnungszeiten der „Corona-Ambulanzen“ über das Wochenende am 1. Mai

Hotlines sind weiterhin erreichbar.

KREIS MAYEN-KOBLENZ – Die „Corona-Ambulanzen“ in Koblenz (Oberwerth, CGM Arena) und in Mayen (In der Weiersbach, 56727 Mayen) sind am 1. Mai und dem darauffolgenden Wochenende wie folgt besetzt: Die Ambulanz in Koblenz ist am 1. Mai sowie Sonntag, 3. Mai, geschlossen. Am Samstag, 2. Mai, hat sie von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Corona-Ambulanz in Mayen ist von Freitag bis Sonntag durchgängig von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Bei Fragen zum Coronavirus können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz an die Corona-Hotline unter Tel. 0261/108-730 wenden. Bis zum 30. April ist diese von 9 bis 16 Uhr und vom 1. bis zum 3. Mai von 11 bis 14 Uhr erreichbar.

In Koblenz können sich Bürger zudem an das Bürgertelefon der Stadt Koblenz unter Tel. 0261/129-6666 wenden. Die Erreichbarkeit ist an Wochentagen von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 11 bis 16 Uhr gewährleistet.

