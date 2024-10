Kulturstaatssekretär würdigt Engagementbotschafter Kultur

Kulturstaatssekretär Dr. Sebastian Putz hat sich im Rahmen eines Erfahrungsaustausches mit den Engagementbotschaftern Kultur des Landes Sachsen-Anhalt getroffen, und sich über deren Arbeit informiert. Bei dem Treffen in Ballenstedt würdigte er das außerordentliche Engagement der Engagementbotschafter Kultur. „Es geht um Wertschätzung, um Teilhabe, Respekt und Gleichberechtigung. Davon lebt unsere Gesellschaft. Gerade in Zeiten, in denen das Ehrenamt zunehmend unter Druck steht, zeigt sich sein Wert umso deutlicher,“ so Putz. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibe das Ehrenamt eine unverzichtbare Säule unserer Gesellschaft. „Es verbindet Menschen, fördert Zusammenhalt und bietet Räume für demokratische Teilhabe,“ so der Staatssekretär weiter.

Seit 2013 ernennt das Land Sachsen-Anhalt alle zwei Jahre Bürgerinnen und Bürger zu Engagementbotschaftern Kultur, die sich durch ihre ehrenamtliche Arbeit besonders auszeichnen. Sie repräsentieren verschiedene Kulturbereiche wie Traditions- und Heimatpflege, Musik, Literatur und Lese- und Erzählkultur und setzen sich für die Förderung und Sichtbarmachung kultureller Werte ein. Im aktuellen Berufungszeitraum von 2023 bis 2025 gehören Prof. Dr. Christian Antz, Lea Argirov, Bettina Fügemann, Dr. Célia Bernez und Bernd Hohmann zu den Botschaftern. Neben den fünf Einzelpersonen ist erstmals auch eine Gruppe dabei: Die Niegripper Heimatfreu(n)de zwischen Fluss und See e.V., die mit ihren Projekten erfolgreich das kulturelle Leben vor Ort beleben und auf Landesebene inspirieren.

Der jährlich stattfindende Austausch bietet den Engagementbotschaftern und Vertretern kultureller Dachverbände die Möglichkeit, Erfahrungen und Perspektiven direkt mit den Verantwortlichen in der Staatskanzlei zu teilen und gemeinsam Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

Weiterführende Informationen zu den Engagementbotschaftern können der Webpräsenz https://kultur.sachsen-anhalt.de/kultur-gestalten/buergerschaftliches-engagement/engagementbotschafter-kultur entnommen werden.

***

Text: Michael Achhammer – Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt