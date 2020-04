Lahnstein – Elternbeiträge für April entfallen: Beiträge für Betreuende Grundschule und U2-Kita-Kinder werden nicht erhoben

Erstellt in

Lahnstein – Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus wurden durch Verfügung des Landes Rheinland-Pfalz die Kindertagesstätten und Schulen geschlossen, sodass auch die regulären Betreuungsangebote entfallen.

Um die Familien zu entlasten, verzichtet die Stadt Lahnstein in dieser Zeit auf die Erhebung der Beiträge für die in ihrer Trägerschaft stehenden Einrichtungen. Das bedeutet, die Elternbeiträge für die U2-Kinder in Kindertagesstätten und die betreuende Grundschule werden nicht erhoben.

Da diese nur monatsweise abgerechnet werden können, gilt dies vorerst für den Monat April 2020. Nach jetzigem Stand werden die Elternbeiträge ab Mai 2020 wieder wie gewohnt abgerechnet.

