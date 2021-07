Aufführungen gehen noch bis zum 01. August.

Lahnstein – Nach dem fulminanten Auftakt der Lahnsteiner Burgspiele mit der Jubiläumsgala anlässlich der 70. Ausgabe und der Premiere von „Der Graf von Monte Christo“ in der Inszenierung des Intendanten Friedhelm Hahn freut sich das Team des Theaters Lahnstein auf die nächsten Vorstellungen.

Ulrike Bletzer von der Rhein-Zeitung schreibt in ihrem ausführlichen Premierenbericht über die packende Abenteuergeschichte nach Alexandre Dumas: „Ein Abend zum Eintauchen und Genießen, ein Abend voller Gänsehaut-Momente.“ Dieser Abend, der unter anderem die Ambivalenz von Rache und Gerechtigkeit thematisiert, wird noch bis zum 01. August 2021 an der wunderschönen Kulisse vor der Johanniskirche in Lahnstein zu sehen sein.

Auch die Jubiläumsgala, die am 01. Juli mit Standing Ovations gefeiert wurde, findet am 21. Juli ein weiteres Mal statt. Ensemblemitglieder der letzten zehn Jahre, Stars wie Peter Petrel und die Band des musikalischen Leiters Ulrich Cleves werden wieder für einen aufregenden Abend voller Musik sorgen. Musicalsongs, Hits aus den letzten Jahrzehnten und die ein oder andere musikalische Überraschung, machen die Sommernacht unvergesslich und können zudem noch bei all jenen Zuschauer*innen, die immer wieder zu den Lahnsteiner Burgspielen und Veranstaltungen des Lahnsteiner Theaters kommen, Erinnerungen an vergangene Stücke hervorrufen.

Stadt Lahnstein