Lass gut sein – Freigeistige Waldgedanken über Gelassenheit und inneren Frieden. Ein Gastbeitrag von Manuela Engel-Dahan – zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Autorin und Künstlerin.

In ihrem neuen Beitrag schenkt Manuela Engel-Dahan kraftvolle Worte der Gelassenheit. „Lass gut sein“ – eine Einladung, loszulassen und Frieden in sich selbst zu finden.

LASS GUT SEIN.

Das Licht ist herrlich.

Ich fühle heute eine Klarheit.

Der Himmel strahlt und

nach der kalten Nacht

und dem frischen Morgen

wärmt die Sonne doppelt stark.

Während ich die Ruhe genieße,

die Bäume betrachte und den Vögeln lausche,

fällt mir dieser Satz in den Kopf:

„LASS GUT SEIN“

Ja.

Es fühlt sich so gut an,

das ist es,

reine Gelassenheit,

trotz aller Widerstände,

trotz dem Bedürfnis,

sich wehren zu müssen oder

dem Drang für Wahrheit zu kämpfen,

die es nicht gibt,

eine Illusion ist,

oder die aufreibende Diskussion

um Gerechtigkeit und Demokratie,

die doch nur für jene Gruppe angenehm ist,

die zur regierenden Mehrheit zählt oder

sich dazu berufen fühlt.

Heute, am 18. März,

einem ereignisreichen Tag in der Geschichte,

erhalte ich diese Botschaft,

formt sich in mir ein Mantra,

dem ich folgen will:

Lass los, was nicht passt.

Lass gut sein.

Lass los, was nicht gerecht ist.

Lass gut sein.

Lass los, was schmerzt.

Lass gut sein.

Lass los, was nicht sein soll.

Lass gut sein.

Lass los, was andere sagen.

Lass gut sein.

Lass zu, dass andere anders sind.

Lass gut sein.

Lass los, was du nicht ändern kannst.

Lass gut sein.

Lass dich nicht provozieren.

Lass gut sein.

Lass jedem seine Aufgaben.

Lass gut sein.

Lass dich aufleben.

Lass gut sein.

Niemand kann dir geben,

was dir zusteht.

Niemand kann dich richten,

nur du kennst deine Wahrheit.

Niemand kann dich heilen,

nur du weißt, was dich schmerzt.

NUR DU.

Mit Unterstützung von allem, was ist.

Doch es ist deine persönliche Aufgabe.

Lass gut sein.

Es ist dein Leben,

deine Verantwortung,

deine Entscheidung.

Alles, was du denkst, fühlst und tust.

Lass gut sein.

Nutze deine Energie für dich

und für dein Wohlbefinden.

Dann kannst du tun,

was wohltut.

Lass die Vergangenheit ruhen,

lass jetzt gut sein.

Lass gehen,

wer dich verletzt oder ausnutzt.

Lass jetzt gut sein.

Und es ist gut,

es ist nie zu spät,

es ist immer jetzt,

und jetzt ist gut,

wenn du es gut sein lässt.

Fühl dich ein in dein

„Lass gut sein“ und spüre,

wie gut es tut,

wenn du in Gedanken

zu dir sprichst:

„Es ist gut, wie es ist.

Wenn ich es noch nicht fühle,

werde ich noch erfahren,

warum es so ist.

Ja, ich will danken

und ich lasse gut sein.

Ich erlaube es mir.“

📌 Zur Autorin: Manuela Engel-Dahan

Manuela Engel-Dahan ist zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Künstlerin und Autorin. Nach über 40 Jahren Erfahrung als Unternehmerin begleitet sie heute Menschen auf ihrem Weg zu innerem Frieden und Lebensfreude.

In ihren Kolumnen verbindet sie die Liebe zur Natur mit tiefgründigen Impulsen für persönliches Wachstum. Sie ist Autorin der „Freigeistigen Waldgedanken“ – von einem Kunsthistoriker bereits mit Friedrich Nietzsche verglichen – und Initiatorin des 1. Hessischen MUTmachSALONs „Schafft die Angst ab“ in Bad Orb.

