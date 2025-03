Posted in

Historische Ereignisse am 18. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 18. März 2025 blicken wir zurück auf eine Reihe historischer Ereignisse, die diesen Tag über Jahrhunderte hinweg geprägt haben. Besonders herausragend ist dabei die erste freie Wahl zur Volkskammer der DDR im Jahr 1990 – ein Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit und ein bedeutsames Zeichen für Demokratie und Freiheit. Doch auch viele weitere Geschehnisse werfen ein interessantes Licht auf unsere Geschichte – von technischen Innovationen bis hin zu politischen Wendepunkten.

1522 – Eine Insel ohne Namen

Der spanische Seefahrer Juan Sebastián Elcano entdeckt auf seiner historischen Weltumsegelung eine abgelegene Insel im Indischen Ozean. Zwar gibt er ihr keinen Namen, doch heute ist sie als Amsterdam-Insel bekannt. Die Entdeckung unterstreicht den Pioniergeist der frühen Entdeckerzeit.

1662 – Der Beginn des Nahverkehrs

In Paris führt Blaise Pascal mit „Les carrosses à cinq sols“ ein neuartiges Verkehrskonzept ein: günstige Pferdedroschken für die breite Bevölkerung. Es gilt als die Geburtsstunde des öffentlichen Personennahverkehrs und hat damit den Grundstein für den modernen Stadtverkehr gelegt.

1850 – Die Geburt von American Express

Henry Wells und William Fargo gründen den Eilzustelldienst American Express. Was als Dienstleister für schnelle Transporte beginnt, wird später zu einem weltweit agierenden Finanzunternehmen.

1890 – Der Rücktritt des Eisernen Kanzlers

Otto von Bismarck, Reichskanzler des Deutschen Reiches, reicht nach wiederholtem Druck durch Kaiser Wilhelm II. seinen Rücktritt ein. Zwei Tage später ist seine Ära offiziell beendet – ein Wendepunkt in der deutschen Politikgeschichte.

1895 – Der erste Benzinbus rollt durch Deutschland

Zwischen Deuz und Siegen nimmt die Netphener Omnibusgesellschaft die weltweit erste Buslinie mit einem benzinbetriebenen Omnibus in Betrieb. Entwickelt wurde das Fahrzeug von Carl Benz – ein Meilenstein in der Geschichte des motorisierten Nahverkehrs.

1900 – Wiedergeburt von Ajax Amsterdam

Nach vorangegangener Auflösung wird der Fußballverein Ajax Amsterdam erneut ins Leben gerufen. Heute zählt er zu den bedeutendsten Clubs im europäischen Fußball.

1919 – Gründung des FC Valencia

In Spanien wird der FC Valencia offiziell gegründet. Schon wenige Tage zuvor hatte die Vereinsorganisation mit der Wahl eines Präsidenten begonnen – der Auftakt für eine große Sportkarriere.

1922 – Gandhi hinter Gittern

Mahatma Gandhi wird wegen zivilen Ungehorsams in Britisch-Indien zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er sitzt jedoch nur zwei Jahre ab. Sein friedlicher Widerstand bleibt dennoch ein weltweit bewundertes Symbol der Freiheitsbewegung.

1961 – Strauß übernimmt die CSU-Führung

Nach dem Rücktritt von Hanns Seidel übernimmt Franz Josef Strauß den Vorsitz der CSU. Er wird in der Folge zu einer der prägendsten politischen Figuren der Bundesrepublik.

1973 – Die erste Talkshow im deutschen Fernsehen

Mit der Sendung „Je später der Abend“ feiert die erste Talkshow im Westdeutschen Fernsehen Premiere. Das neue Format prägt die Fernsehlandschaft nachhaltig und begründet eine neue Gesprächskultur im deutschen TV.

1990 – Freie Wahlen in der DDR

In der DDR finden die ersten und zugleich letzten freien Wahlen zur Volkskammer statt. Die CDU wird zur stärksten Kraft, 12 Parteien ziehen ein. Die Wahl markiert einen historischen Schritt in Richtung Wiedervereinigung und demokratische Zukunft.

1990 – Spektakulärer Kunstraub in Boston

Zwei als Polizisten verkleidete Täter stehlen 13 Kunstwerke aus dem Isabella Stewart Gardner Museum – darunter Werke von Rembrandt und Vermeer. Der Diebstahl im Wert von über 500 Millionen Dollar ist bis heute nicht aufgeklärt.

1995 – „I am back!“ – Jordan kehrt zurück

Basketball-Legende Michael Jordan verkündet sein Comeback bei den Chicago Bulls mit den berühmten Worten „I am back!“. Seine Rückkehr begeistert Fans weltweit und wird zum sportlichen Highlight des Jahrzehnts.

2012 – Joachim Gauck wird Bundespräsident

Nach dem Rücktritt von Christian Wulff wird der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck zum 11. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Seine Wahl gilt als Symbol für demokratische Integrität.

2018 – Putin bleibt Präsident

Bei der russischen Präsidentschaftswahl erhält Wladimir Putin 76,3 Prozent der Stimmen und tritt seine vierte Amtszeit an. Der Wahlausgang festigt seine Machtposition in Russland und bleibt international nicht unumstritten.

Geschichte lebt von ihren Wendepunkten – der 18. März zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Ereignisse sein können, die unsere Welt geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt