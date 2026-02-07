Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Radikale Stille – Gastbeitrag von Manuela Engel-Dahan

Wenn der Winter uns zur Ruhe zwingt und das Weiß des Schnees nicht nur Landschaften, sondern auch Gedanken bedeckt, entsteht ein besonderer Raum: Die radikale Stille. In ihrem neuen Beitrag nimmt uns Manuela Engel-Dahan mit auf eine poetische Reise in die Tiefe dieser stillen Wintertage.

Sanft, klar und voller innerer Weisheit entfaltet sich ein Text, der nicht schreien muss, um gehört zu werden. Es geht um das Innehalten, das Sein ohne Bewertung – und um die Kraft, die in der leisen Entsagung liegt. Eine Einladung zum Mitfühlen, Sortieren und Loslassen.

Ein Gastbeitrag, der berührt – und lange nachklingt.

📖 Jetzt lesen:

„Radikale Stille“ – von und mit Manuela Engel-Dahan

Der Winter haucht mir seinen Atem ins Gesicht,

weckt mich aus meinen Träumen und trägt das Innere nach außen.

Lässt alles ruhiger und sanfter erscheinen,

malt die Konturen nach und lädt ein,

wieder zurückzusinken in die Träume.

 

Und da ist mir, als hätte ich,

vielleicht durch den weißen Anblick,

eine innere Weisheit entdeckt:

Der radikalste Widerstand ist nicht das Geschrei,

nein, es ist die Stille selbst.

 

Es ist das Nichts, das man teilt,

wenn man nichts mehr vorträgt oder nachträgt.

Es ist die Freiheit, die man sich selbst erschafft

durch die Befreiung von Klage.

Es ist die Entsagung der Bewertung von außen.

Es ist der Verzicht auf den Filter als Maske,

die doch nur die Angst kaschiert und vielleicht

den Mund, der gerade nicht lächeln mag,

oder das Gesicht selbst,

das auch mal ohne Malerei auskommen möchte,

einfach so, wie die Natur es schuf.

 

In den Nachrichten heißt es: Schnee bringt Lebensgefahr.

Rutschige Wege. Eiskalte Nächte. Überforderung.

Ich höre sie: die Fragen, die Klagen, die Einordnungen,

die Hinweise und Gedanken zu früher und zum Jetzt.

Und dabei spüre ich, wie mich das Weiß nach innen führt,

in eine Stille, die nicht flieht, sondern sanft sortiert.

 

Was bleibt:

ein ruhiger Moment mit mir und mit dem,

was ich selbst für mich behalte.

Ich schreie es nicht heraus.

Ich klage nicht mehr an.

Ich belasse es so.

Ich muss mich nicht mehr bewerten lassen.

Ich darf auch einfach sein mit all meiner Schwäche,

wie dieser Schnee, vielleicht hier und da auch vereist.

Doch wenn der nächste Sonnenstrahl kommt,

dann wird es wegschmelzen,

jede Verspannung, auch dort,

wo das Weiß nicht mehr ganz so weiß ist.

 

Der Schnee macht es vor:

sanft fallen,

ruhen,

hier und da glitzern

und abfließen, wenn die Zeit es will.

 

Im eigenen Rhythmus,

manchmal auch barfuß und mit roten Wangen.

Kälte bestärkt und macht bereit für alles,

was danach kommt.

 

📌 Zur Autorin: Manuela Engel-Dahan

Manuela Engel-Dahan ist zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Künstlerin und Autorin. Nach über 40 Jahren Erfahrung als Unternehmerin begleitet sie heute Menschen auf ihrem Weg zu innerem Frieden und Lebensfreude.
In ihren Kolumnen verbindet sie die Liebe zur Natur mit tiefgründigen Impulsen für persönliches Wachstum. Sie ist Autorin der „Freigeistigen Waldgedanken“ – von einem Kunsthistoriker bereits mit Friedrich Nietzsche verglichen – und Initiatorin des 1. Hessischen MUTmachSALONs „Schafft die Angst ab“ in Bad Orb.

➡ Mehr über ihre Arbeit unter:
👉 www.FormYourWorld.de
👉 www.hundertrotwein.de
👉 Instagram: @manuela.engel.dahan

***

Bild & Text Radikale Stille © Manuela Engel-Dahan

Autorin & Begleiterin für neues Bewusstsein.

Zurück ins Vertrauen. Zurück zur Natur.

FormYourWorld.de

Bad Orb/Wegscheide

Das neue Buch „Mentales Waldbaden – Für mehr Selbstfürsorge und Resilienz“ erscheint am 21. November 2025 im Antheum Verlag. ISBN 978-3-95949-789-3

