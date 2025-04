Kriminalstatistik 2024: Faeser jubelt – doch Deutschland erlebt Rekord an Gewalt!

Posted in

Kriminalstatistik 2024: 36 Vergewaltigungen am Tag – und die Ministerin spricht von Erfolg?

Die neue Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2024 liegt vor – und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) feiert sich selbst. Während sie auf einer Pressekonferenz stolz verkündet, dass die Gesamtzahl der Straftaten leicht gesunken sei, offenbaren die detaillierten Zahlen ein ganz anderes Bild: Deutschland erlebt einen dramatischen Anstieg bei Gewalttaten – und die Bevölkerung lebt zunehmend in Angst.

Rekordwerte bei Gewaltkriminalität

Insgesamt wurden im Jahr 2024 rund 217.277 Fälle von Gewaltkriminalität registriert – ein Anstieg um 1,5 Prozent und der höchste Wert seit über 15 Jahren. Besonders erschütternd: 13.320 Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe wurden erfasst – das sind 36 schwerste Sexualdelikte pro Tag. Währenddessen sprach Faeser von einer „positiven Entwicklung“ im Bereich der inneren Sicherheit – ein Widerspruch, der für viele Menschen nur noch schwer nachvollziehbar ist.

Messerangriffe erstmals separat erfasst

Erstmals wurden in der PKS 2024 Straftaten mit Messerbeteiligung gesondert ausgewiesen. Insgesamt wurden 29.014 Delikte registriert, bei denen ein Messer eine Rolle spielte – etwa bei Raub, Bedrohung oder Körperverletzung. Besonders alarmierend: In 15.300 Fällen handelte es sich um konkrete Messerangriffe im Bereich der Gewaltkriminalität, bei denen mit einem Messer gedroht oder aktiv zugestochen wurde. Diese Zahl zeigt deutlich: Die Bedrohung durch Messergewalt nimmt in Deutschland spürbar zu – mit unmittelbaren Folgen für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

Cannabis-Freigabe als statistischer Trick?

Ein Teil des statistischen Rückgangs bei den Gesamtdelikten ist laut Kritikern auf die Legalisierung von Cannabis zurückzuführen. Konsum, Besitz und Handel in gewissen Grenzen sind seit April nicht mehr strafbar – was naturgemäß zu einer rechnerischen Senkung der Fallzahlen führt. Doch wer hinter die Kulissen blickt, erkennt: Die wirklich bedrohlichen Delikte – Sexualstraftaten, Gewalttaten, Drogendelikte – nehmen zu.

Auffälliger Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger

Ein besonders sensibles Thema: Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Gewalttaten liegt bei 41,7 Prozent, obwohl der Ausländeranteil in Deutschland bei rund 15 Prozent liegt. Auch wenn die Statistik keine kausalen Zusammenhänge liefert, wirft diese Diskrepanz Fragen auf – Fragen, die laut Kritikern von der Politik häufig ausgeklammert oder relativiert werden.

Jüngere Täter, immer brutalere Taten

Besonders besorgniserregend: Die Zahl der tatverdächtigen Kinder stieg um 11,3 Prozent, bei Jugendlichen gab es ein Plus von 3,8 Prozent. Das zeigt: Gewalt wird jünger und brutaler. Experten fordern deshalb verstärkt präventive Maßnahmen – und eine ernsthafte Debatte über Ursachen und gesellschaftliche Verantwortung.

Faeser in der Kritik – Vertrauen schwindet

Während die Innenministerin in einer gepanzerten Limousine zur Präsentation der Statistik vorfährt und sich von Personenschützern umgeben der Presse stellt, fühlen sich viele Bürger mit ihrer Angst alleine gelassen. Kritiker werfen ihr Realitätsverweigerung vor. Sahra Wagenknecht (BSW) etwa bezeichnete die Zunahme sexueller Gewalt als „Skandal“ und forderte eine klare politische Kurskorrektur.

Fazit zur Kriminalstatistik 2024: Schöne Zahlen reichen nicht

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 zeigt: Die gefühlte Unsicherheit in Deutschland ist keine Einbildung. Die Zunahme an Gewaltverbrechen, insbesondere im Bereich schwerer Sexualdelikte und Messerangriffe, ist real – und verlangt nach echten Lösungen statt politischer Beschwichtigungen (hk).