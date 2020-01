Lautenbach – Zwischen Lautenbach und Münchwies auf der L116 gegen Baum geprallt

Erstellt in

Betrunken gegen Baum.

Lautenbach (SL) – Die Alkoholfahrt eines 26jährigen aus Ottweiler endete am frühen Sonntagmorgen an einem Baum und einer Grundstücksmauer.

Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die L116 von Lautenbach kommend in Fahrtrichtung Münchwies. Dabei kam er kurz vor Münchwies nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, prallte von dort wieder ab über beide Fahrspuren und kam schließlich an einer Grundstücksmauer in Unfallendstellung.

Bei dem Fahrer konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Verletzt wurde niemand.

Polizeiinspektion Neunkirchen