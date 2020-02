Erstellt in

Polizei stellt Foto ONLINE!

Leiningen / Hunsrück – Update: Nach wie vor fahndet die Polizei fahndet dem 22-jährigen Nils E., der im Verdacht steht, am gestrigen Abend (19.02.2020) gegen 22.50 Uhr seinen Großvater in der Straße „Am Schulberg“ in Leiningen (Hunsrück) getötet zu haben.

Hier finden Sie ein aktuelles Foto des gesuchten: https://s.rlp.de/7XW3r

Polizeipräsidium Koblenz