Ludwigsburg – Hinweis auf Brennholzverkauf in Poppenweiler am Samstag, 1. Februar

Erstellt in

Ludwigsburg (BW) – Die Brennholzversteigerung im Stadtwald Ludwigsburg findet am Samstag, 1. Februar, ab 14 Uhr auf dem Parkplatz beim Jägerhäusle an der Deponiezufahrt in Poppenweiler statt.

Die Bewirtung beim Jägerhäusle übernehmen wieder die Landfrauen Poppenweiler mit selbstgemachtem Trollingerglühwein und roten Würsten aus dem Sud und vom Grill. Die Lagerorte der Lose befinden sich im Gewann Ameisenhau. Den Lageplan dazu gibt es auf www.ludwigsburg.de.

————————

Stadt Ludwigsburg

Pressestelle

Wilhelmstraße 13

71638 Ludwigsburg