Lübeck – Wahlen: Lübecks Kreiswahlleiter dankt Wahlvorständen für ehrenamtliches Engagement

Ludger Hinsen besucht Wahllokale – Rund 27 Prozent aller Wahlberechtigten haben Briefwahl beantragt.

Lübeck (SH) – Senator Ludger Hinsen besucht heute, 26. September 2021, in seiner Funktion als Kreiswahlleiter mehrere Lübecker Wahllokale, um sich selbst ein Bild vom ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlhandlungen zu machen. Mit seiner eigenen Stimmabgabe in der Hanse-Schule startete er die Rundtour quer durch das Lübecker Stadtgebiet. Beate Lege, in ihrer Funktion als stellvertretende Kreiswahlleiterin, wird die Besuche begleiten.

„Ohne das starke ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger könnten wir die Wahl nicht durchführen“, betont Ludger Hinsen. „Deshalb danke ich allen Beteiligten für ihren freiwilligen Einsatz am heutigen Sonntag!“ Insbesondere die diesjährige Erwartung, dass der Anteil der Briefwähler sich verdoppelt, habe die Stadt vor eine große Herausforderung gestellt. Bisher gab es 111 Urnenwahllokale und 25 Briefwahllokale.

Um der steigenden Briefwahlnachfrage gerecht zu werden, öffneten heute 111 Urnen- und 111 Briefwahllokale. „Das bedeutet aber auch, dass wir statt rund 700 freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für heute rund 1200 Ehrenamtler gewinnen mussten. Hinzu kommt ein enormer logistischer Aufwand, um alle Wahllokale mit den notwendigen Materialien auszustatten – von der Wahlurne bis hin zum Kugelschreiber. Deshalb gilt mein Dank auch allen städtischen Mitarbeitern, die durch ihren unermüdlichen Einsatz einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl ermöglichen.“

Rund 27 Prozent haben Briefwahl beantragt

179.394 Wahlberechtigte sind im Wahlkreis 11 aufgerufen, ihre Stimme zur Bundestagswahl abzugeben. Zum Wahlkreis gehören neben der Hansestadt Lübeck (164.139 Wahlberechtigte) auch die Gemeinden Berkenthin sowie Sandesneben-Nusse. Bis Freitag, 24. September 2021, haben rund 27 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Anlässlich der Bundestagswahl 2017 waren es 18,4 Prozent.

Logistisches Zentrum des Wahlkreises 11 zur Bundestagswahl 2021 ist das Lübecker Rathaus. Zeitgleich mit der Eröffnung des Wahlbüros am 30. August 2021 haben die Mitarbeitenden auch ihre Arbeitsplätze in die Breite Straße verlegt. Am heutigen Wahlsonntag werden sieben städtische Mitarbeter:innen durchgehend dort im Einsatz sein, um Rückfragen der Wahlvorstände der einzelnen Wahllokale zu beantworten. In den Abendstunden unterstützen weitere 14 Mitarbeitende die Ergebniserfassung.

Ab 18 Uhr gilt es dann die Meldungen zur Stimmauszählung aus den 222 Wahllokalen telefonisch und per E-Mail aufzunehmen und statistisch zu erfassen, damit Bürger:innen das Lübecker Wahlergebnis live im Rathaus oder mobil unter https://www.luebeck.de/wahl2021 verfolgen können. Der Offene Kanal Lübeck überträgt ab 17.30 Uhr die aktuelle Entwicklung. Das Programm von Lübeck FM ist zu empfangen über die Wellen des Offenen Kanals Lübeck auf UKW 98,8 Mhz Antenne, im digitalen Kabelnetz von Lübeck und Umgebung (Bad Oldesloe, Ratzeburg, Bad Segeberg) sowie im Livestream unter www.oksh.de.

Weitere Informationen sind online abrufbar unter www.luebeck.de/bundestagswahl sowie telefonisch erhältlich unter der Rufnummer (0451) 122 – 4040.+++

> Veröffentlicht am 26.09.2021 – Stadt Lübeck