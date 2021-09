Lübeck – Bundestagswahl: 111 Lübecker Wahllokale sind heute bis 18 Uhr geöffnet

Personalausweis/amtlicher Lichtausweis genügt zur Stimmangabe – Wahlergebnisse ab 18 Uhr live im Rathaus oder online abrufbar.

Lübeck (SH) – Heute, 26. September 2021 wird der 20. Deutsche Bundestag neu gewählt. 179.384 Wahlberechtigte stimmen im Wahlkreis 11, zu dem Lübeck sowie die Gemeinden Berkenthin und Sandesneben-Nusse gehören, darüber ab, wer in den Bundestag einzieht.

Alle 111 Wahllokale im Lübecker Stadtgebiet haben seit 8 Uhr geöffnet. Noch bis 18 Uhr können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Wem kein Wahlbenachrichtigungsschreiben vorliegt kann trotzdem wählen! Für die Wahlteilnahme ist die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises wie zum Beispiel ein Personalausweis, ausreichend.

Zugelassen zur Wahl im Wahlkreis 11 sind folgende 15 Direktkandidaten:

· Dr. Claudia Schmidtke (CDU)

· Tim Klüssendorf (SPD)

· Heike Stegemann (FDP)

· Bruno Hönel (GRÜNE)

· David Jenniches (AfD)

· Emil Tankacheyev (Die Linke)

· Alexander Schacht (Die PARTEI)

· Gregor Voht (FREIE WÄHLER)

· Lüder Möller (MLPD)

· Uta Kemper (dieBasis)

· Wilfried Link (DKP)

· Jennifer Wobusa (du.)

· Lutz Nielsen (LKR)

· Sánchez Copano (Volt)

· Thorsten Kerkhoff (parteilos)

Wählen unter Pandemiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Regelungen zum Schutz aller beteiligten Personen vor einer Ansteckung mit Covid-19. In den Wahlgebäuden besteht Maskenpflicht und zur Einhaltung des Abstandsgebotes ist der gleichzeitige Aufenthalt von mehr als zwei Wahlberechtigten zur Stimmabgabe im Wahlraum nicht möglich. Mit kurzen Wartezeiten muss deshalb gerechnet werden. Zur Stimmabgabe sollte ein eigener Schreibstift mitgebracht werden. Der Aufenthalt im Wahlraum ist für die kurze Dauer der Stimmabgabe zeitlich begrenzt, deshalb muss kein Nachweis im Sinne der 3 G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) für die Wahlteilnahme erfolgen.

Der gesamte Ablauf der Wahl ist öffentlich und kann von interessierten Personen verfolgt werden. Wahlbeobachter halten sich länger im Wahlraum auf, deshalb müssen diese gegenüber dem Wahlvorstand nachweisen, dass sie geimpft oder genesen oder negativ getestet sind.

Das richtige Wahllokal online finden

Die Wahlräume sind auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Sie orientieren sich an der Meldeadresse. Wer keine Wahlbenachrichtigung vorliegen hat, kann seinen Wahlraum im Internet im Wahllokalfinder unter www.luebeck.de/wahllokal nachsehen oder beim Bereich Wahlen unter der Telefonnummer 0451 122 – 4040 erfragen.

Abgabe der Briefwahl heute bis 18 Uhr möglich

Wer erkrankt und deshalb nicht am Wahlsonntag persönlich wählen kann, kann auch noch am Wahltag die Briefwahl bis 15 Uhr durch einen Bevollmächtigten ausschließlich im Wahlbüro im Rathaus beantragen.

Noch nicht zurück gesandte rote Wahlbriefe können in den Briefwahllokalen der Wahlbezirke oder im Rathaus bis spätestens 18 Uhr abgegeben werden.

Wahlergebnisse werden live ab 18 Uhr im Rathaus präsentiert

In der Großen Börse des Rathauses (Eingang von der Marktseite) erfolgt am Sonntag ab 18 Uhr wieder die Bekanntgabe der Ergebnisse. Schüler:innen der Thomas-Mann-Schule veröffentlichen am Wahlabend ihre Wahlprognose, die auf der Befragung von Wähler:innen nach deren Stimmabgabe basiert.

Lübecker Wahlergebnisse per App abrufen

Das Wahlamt der Hansestadt Lübeck bietet zusätzlich eine Wahl-App an, mit der am Abend der Eingang der Wahlergebnisse live verfolgt werden kann. Sind alle Stimmen ausgezählt, können alle Wahlkreis- und Stimmbezirksergebnisse mobil unter https://www.luebeck.de/wahl2021 abgerufen werden.

Das Amtliche Wahlergebnis zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages stellt der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 11 gemäß § 5 Abs. 3 der Bundeswahlordnung. am Freitag, 1. Oktober 2021, um 10 Uhr fest. Die öffentliche Sitzung findet in der Großen Börse im Rathaus der Hansestadt Lübeck, Breite Straße 62, 23552 Lübeck, statt.

Weitere Informationen sind online abrufbar unter www.luebeck.de/bundestagswahl sowie telefonisch erhältlich unter der Rufnummer (0451) 122 – 4040 oder per E-Mail an wahlen@luebeck.de.+++

> Veröffentlicht am 26.09.2021 Stadt Lübeck