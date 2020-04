Magersdorf – 40-Tausend-Euro Sachschaden bei Garagenbrand entstanden

Erstellt in

Magersdorf (TH) – Am 4.April 2020 wurde die Polizei gegen 03:00 Uhr über einen Brand in Magersdorf, Saale Holzland Kreis, informiert. Vor Ort eingetroffen, stellte die Beamten fest, daß es zu einem Brand in einer Garage gekommen ist.

Die Flammen hatten bereits auf eine angrenzende Scheune übergegriffen, ein weiteres Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zum Glück ist lediglich Sachschaden in der Garage, hier wurde ein Pkw beschädigt, an der Garage selbst und an der Scheune entstanden, Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 40 tsd Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Landespolizeiinspektion Jena