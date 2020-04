Mainz -Ebersheim: Brand auf Spielplatz in der Straße „Am Fort Muhl“

Erstellt in

Dienstag, 21.04.2020, 06:09 Uhr.

Mainz – Am Dienstagmorgen kurz nach sechs Uhr wird der Polizei ein Brand auf einem Spielplatz in Mainz-Ebersheim gemeldet. Dieser Spielplatz liegt in der Straße „Am Fort Muhl“. Der Brand kann durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden.

Augenscheinlich geriet auf dem Platz befindlicher Rindenmulch in Brand. Laut Berufsfeuerwehr sei eine Selbstentzündung in diesem Fall eher auszuschließen, sodass die Beamten der Polizei Lerchenberg von einer Brandlegung ausgehen.

Am Tatort können Plastikbecher und eine leere Schnapsflasche sichergestellt werden. Die Spielgeräte (aus Metall) sind augenscheinlich unbeschädigt. Der Spielplatz wird mit Flatterband abgesperrt. Die gesicherten Spuren werden der Auswertung zugeführt.

Weitere Ermittlungen folgen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeipräsidium Mainz