Mainz – „Einkaufen? Aber sicher!“ – Starterpaket unterstützt den Einzelhandel – Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz: „Tolle Initiative“

Mainz – (rap) Seit dem 20. April 2020 darf der Mainzer Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen. So darf etwa die Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreiten. Besonders wichtig bei der Gesamtthematik ist die Sicherheit der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Schutz vor Corona-Infektionen. Um den Handel bei dieser Aufgabe zu unterstützen, haben die Wirtschaftsförderung der Stadt und der Verein „Mainz Citymanagement“ ein Paket zur Unterstützung bei den Maßnahmen konzipiert.

„Es wurden zum Beispiel in einem typischen ‚Mainzer‘ Design Aufkleber für den Eingangs-, den Kassen- und den Innenbereich der Geschäfte sowie Buttons für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreiert, um einheitlich, informativ und herzlich auf die Notwendigkeit zur Einhaltung eines Mindestabstands hinzuweisen“, erklärt Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz. Auch würden Plakate anschaulich erläutern, was beim Einkaufen erlaubt sei – und was nicht.

Die ersten Start-Pakete wurden am heutigen Freitag durch Simone Ritter, Leiterin der Wirtschaftsförderung, und Citymanager Dominique Liggins an den Handel übergeben. Als Beitrag zur Umsetzung eines Sicherheits- und Hygienekonzepts in der Handelsfläche ist „Einkaufen? Aber sicher!“ ein Baustein innerhalb verschiedener gemeinschaftlicher Aktionen und Konzepte zur Unterstützung von Handel, Gastronomie und allen weiteren Innenstadtakteuren während und nach der Corona-Krise.

„Ich begrüße diese gemeinsame Initiative sehr und finde sie wichtig und toll. Es ist gut, den Einzelhändlern bei dieser Aufgabe zur Seite zu stehen und sie mit Hilfsangeboten zu unterstützen. Wir können diese schwierige Situation nur vereint und gemeinsam bestehen. Mein Dank geht an Simone Ritter von der Wirtschaftsförderung und an Citymanager Dominique Liggins für die Planung und Organisation sowie für ihr großes Engagement“, sagt Manuela Matz.

Das Paket kann über Citymanager Dominique Liggins bezogen werden. Die Kontaktadresse: info@mainz-citymanagement.de.

