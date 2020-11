Mainz – Hechtsheim: Rheinhessenstraße in Höhe Carl Zeiss-Straße – Querungsmöglichkeit entfällt wegen Fahrbahnsanierungen

Mainz – Verkehr: (rap) Im Ortsteil Mainz-Hechtsheim erfolgt auf der Rheinhessenstraße – in Höhe Carl Zeiss-Straße im Bereich der Kreuzungsüberfahrt in Fahrtrichtung An den Mühlwegen von Mittwoch, 18.11.2020 bis zum Donnerstag, 19.11.2020 die Sperrung eben dieser Querungsmöglichkeit von der Carl-Zeiss-Straße in Richtung An den Mühlwegen und in umgekehrter Richtung.

Der Verkehr auf der Rheinhessenstraße wird stadteinwärts unverändert zweispurig, der Verkehr stadtauswärts einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Umleitungen für den gesperrten querenden Verkehr sind ausgeschildert.

Grund der Sperrungsmaßnahme sind Sanierungsarbeiten an den Fahrbahnoberflächen im Kreuzungsbereich durch die Stadtverwaltung Mainz, Abteilung Straßenbetrieb.

