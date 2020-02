Mainz – Hinweis auf die Müllabfuhr in der Woche vom 24. – 29. Februar 2020 (Fastnachtswoche)

Erstellt in

Mainz – (rap) In der Fastnachtswoche verschieben sich die Abfuhrtermine der Müllabfuhr in der Stadt Mainz um jeweils einen Tag zum Wochenende hin. Am Rosenmontag findet keine Hausmüllabfuhr statt.

Der letzte Abfuhrtag ist demnach Samstag, der 29. Februar 2020.

Bei der Gelbe Sack-Sammlung findet keine Verschiebung statt, der Stadtteil Gonsenheim wird planmäßig am Montag, dem 24. Februar 2020 entsorgt.

Am Rosenmontag, den 24. Februar 2020, sind der Recyclinghof Süd in der Emy-Roeder-Str. und das Entsorgungszentrum in Budenheim geschlossen.

Der Umweltladen in der Steingasse 3-9 hat an Rosenmontag und Fastnachtsdienstag geschlossen.

