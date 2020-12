Mainz – Kranabbau: Temporäre Sperrung in Rheinallee am Wochenende 19/20. Dezember

Mainz – Verkehr: (rap) In der Rheinallee in der Mainzer Neustadt kommt es am Samstag, 19.12.2020 ab 22.00 Uhr bis zum Sonntag, 20.12.2020 um etwa 10.00 Uhr zu temporären Vollsperrungen in Höhe der Feldbergschule.

Grund der Sperrung ist ein Kranabbau im Zuge eines privaten Bauvorhabens.

Während der Vollsperrungen wird der Individualverkehr mittels ausgeschilderter Umleitungen geführt. Nach Rücksprache mit der Mainzer Mobilität werden die Buslinien während der Arbeiten über die Neustadt fahren. Für den Schwerlastverkehr wird eine gesonderte Verkehrsführung großräumig ausgeschildert.

