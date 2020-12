Mainz – Kranaufbau: Verkehrsbeschränkungen auf der Rheinstraße am Sonntag, 13.12.2020

Mainz – Verkehr: (rap) Am Sonntag, 13.12.2020 kommt es in der Rheinstraße Höhe Hausnummer 11 in der Zeit von 7.00 bis 18.00 Uhr zur Sperrung von zwei Fahrstreifen (stadtauswärts) und des Gehwegs unter Aufrechterhaltung des Verkehrs und der Feuerwehraufstellflächen. Grund der Sperrung ist der Kranaufbau in einem angrenzenden Innenhof durch die Firma Karrié.

Der Verkehr wird durch Ummarkierungen des Verkehrsraumes jeweils einspurig je Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fußgänger werden durch Beschilderungen an den vorhandenen Fußgängerampeln gesichert auf die andere Straßenseite geführt.

