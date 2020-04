Malbergweich – Brand in Mehrfamilienhaus: Einsatzkräfte finden zwei leblose Personen

Erstellt in

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Trier ergeht nachfolgende Pressemitteilung:

Malbergweich – Am Samstag, dem 04.04.2020, kam es gegen 02:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Malbergweich (Verbandsgemeinde Bitburger Land).

Hierbei wurden sieben Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten im Inneren des Gebäudes zwei leblose Personen aufgefunden werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Der entstandene Schaden wird auf über 100.000 EUR geschätzt. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen.

Im Einsatz befanden sich über einhundert Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie über dreißig Kräfte des Rettungsdienstes.

Polizeidirektion Wittlich