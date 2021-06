Anträge von Künstlerinnen und Künstlern aus Mannheim können bis zum 15. Juni eingereicht werden.

Mannheim (BW) – Zur Stärkung der Freien Kunstszene der Stadt schafft das Kulturamt Mannheim mit dem #ARTUP-Projektstipendium ein produktionsunabhängiges Förderinstrument für professionelle, frei produzierende Künstlerinnen und Künstler in Mannheim. In Erweiterung des bestehenden Förderprogramms ermöglicht das #ARTUP-Stipendienprogramm Künstlerinnen und Künstlern eine honorierte künstlerische Tätigkeit auch unter den geltenden Einschränkungen der Corona-Pandemie.

Die Projektstipendien sind spartenoffen, inhaltliche Vorgaben gibt es nicht. Gefördert werden vorbereitende Tätigkeiten zur Erstellung von Inhalten und Konzepten sowie Ausstellungs- und Auftrittsakquise für zukünftige Kunstprojekte. Auch die Nachbereitung vergangener Projekte in Form von Archivierung und Dokumentation sowie die Neuausrichtung von verschobenen Vorhaben können im Rahmen der Projektstipendien durchgeführt werden.

Freischaffende Künstlerinnen und Künstler mit Hauptwohnsitz in Mannheim sind aufgerufen, sich für ein #ARTUP-Projektstipendium zu bewerben. Diese müssen entweder ihre künstlerische Beteiligung an einem vom Kulturamt der Stadt Mannheim geförderten Projekt aus den letzten fünf Jahren (2016 – 2020) nachweisen oder einen Nachweis erbringen, dass sie in den vergangenen zwei Jahren (2019 – 2020) in der Künstlersozialkasse Deutschland (KSK) versichert sind.

Nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umfasst das #ARTUP-Projektstipendium einen pauschalen Betrag in Höhe von 2.500 Euro pro Vorhaben. Das Kulturamt Mannheim vergibt im Förderzeitraum vom 01.07. bis zum 30.09.2021 bis zu zehn Stipendien. Die Anträge werden durch das Kulturamt auf formale Vollständigkeit geprüft. Die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgt nach künstlerisch-inhaltlichen Kriterien durch das Fachteam des Kulturamts.

Info: Die Antragsunterlagen müssen vollständig in Papierform mit Originalunterschrift im Kulturamt der Stadt Mannheim, E 4, 6, 68159 Mannheim bis spätestens 15.06.2021 um 17 Uhr vorliegen. Später eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Detaillierte Informationen zur Antragstellung finden Sie unter mannheim.de/artup-projektstipendien.

