Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Martin Sichert (AfD): Linnemann-Berufung ist ein Schlag ins Gesicht für das Gesundheitswesen

Erstellt durch  

Aktuell, Berlin, Buntes, Gesundheitspolitik, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Martin Sichert (AfD): Linnemann-Berufung ist ein Schlag ins Gesicht für das GesundheitswesenZur Berufung von Carsten Linnemann (CDU) zum neuen Bundesgesundheitsminister teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Martin Sichert mit:

„Die bevorstehende Ernennung von Carsten Linnemann zum Gesundheitsminister ist eine Katastrophe mit Ansage für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Wieder einmal wird ein völlig fachfremder Politiker auf einen der wichtigsten Posten unseres Landes gehievt. Es zeigt die tiefe Geringschätzung des Bundeskanzlers gegenüber der Gesundheitspolitik und den Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen, dass dieses Ressort offensichtlich nur noch als Verschiebebahnhof für Parteisoldaten ohne jegliche Sachkenntnis dient.

Nach Nina Warken ist Carsten Linnemann der nächste Minister, der von der Materie schlicht keine Ahnung hat. Echte Reformen in einem so komplexen Bereich wie dem Gesundheitswesen erfordern tiefgreifende Fachkompetenz, keine politische Rhetorik von Berufspolitikern, die Krankenhäuser und Arztpraxen nur von außen kennen. Wer in einem System, das vor dem Kollaps steht, einen Lehrling zum Chef macht, nimmt den Tod der Versorgungsqualität billigend in Kauf.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Besonders perfide: Carsten Linnemann hat zu Coronazeiten für die einrichtungsbezogene Impfpflicht gestimmt. Er hat damit aktiv dazu beigetragen, tausende Pflegekräfte und medizinisches Personal aus ihren Berufen zu drängen und den Pflegenotstand massiv verschärft. Ein Mann, der so leichtfertig die körperliche Unversehrtheit und die Existenzgrundlage unserer Leistungsträger opfert, ist ein gefährlicher Mann an der Spitze dieses Ministeriums.

Das Gesundheitswesen darf nicht länger das Experimentierfeld für profilierungssüchtige Laien sein.“

***
Text: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #25.07.2026 #AfD #Aktuell #Bundesgesundheitsminister #Carsten Linnemann #Gesundheitsminister #Gesundheitspolitik #Gesundheitsversorgung #Gesundheitswesen #Martin Sichert #Nachrichten #News #Pflegenotstand #Reform Gesundheitswesen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com