Mayen-Koblenz – Corona-Update 23.11.2020: 98 neue positiv Getestete

KREIS Mayen-Koblenz – Es gibt insgesamt 98 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen in Stadt und Landkreis. 68 Personen sind genesen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 978:

638 im Kreis MYK und

340 in der Stadt Koblenz.

Aufgrund von vereinzelten Corona-Fällen an folgenden Schulen und Weiterbildungsstätten sind für folgende neue Klassen/Kurse Quarantänen angeordnet worden:

⦁ Kita St. Mauritius, Koblenz: Marienkäfergruppe

Die Zahl aller aktiven Corona-Fälle sowie in Klammern die neu positiv Getesteten (+) und Genesenen (-) in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Kreises Mayen-Koblenz sowie in der Stadt Koblenz stellen sich wie folgt dar:

Stadt Andernach 93 ( + 11 / – 5 )

Stadt Bendorf 48 ( + 5 / – 10 )

Stadt Koblenz 340 ( + 29 / – 35 )

Stadt Mayen 47 ( + 4 / – 5 )

VG Maifeld 122 ( + 7 / – 1 )

VG Mendig 48 ( + 7 / – 2 )

VG Pellenz 51 ( + 5 / – 1 )

VG Rhein-Mosel 78 ( + 1 / – 3 )

VG Vallendar 37 ( + 4 / – 2 )

VG Vordereifel 23 ( + 5 / – 1 )

VG Weißenthurm 91 ( + 20 / – 3 )

Insgesamt sind von 2.959 Personen aus Stadt und Kreis, bei denen das Coronavirus bislang nachgewiesen wurde, 1.930 Menschen genesen. Es gibt insgesamt 48 Todesfälle zu beklagen, 21 im Landkreis und 27 in Koblenz, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen. Darüber hinaus sind eine infizierte Person aus dem Landkreis und zwei Personen aus Koblenz verstorben, bei der die Todesursache nicht in Verbindung mit Corona steht.

Der täglich veröffentlichte 7-Tages-Wert (pro 100.000 Einwohner) ist für den Landkreis und die Stadt Koblenz auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums unter https://kurzelinks.de/7TageWertRLP abrufbar.

Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Patienten findet sich stets aktuell unter www.intensivregister.de

Die Corona-Ambulanz in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen hat folgende Öffnungszeiten:

Montag 11 bis 15 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr

Samstag 10 bis 12 Uhr

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) hat folgende Öffnungszeiten:

Montag 9 bis 16 Uhr

Dienstag bis Samstag 9 bis 13 Uhr

Alle Infos zu den Ambulanzen, Hotlines und vielem mehr gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/corona

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bahnhofstr. 9

56068 Koblenz