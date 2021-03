MINDELHEIM (BY) – Am frühen Abend des 11.03.2021, wurde eine Hundehalterin durch einen fremden Hund angegangen. Als die 55-Jährige mit ihrem angeleinten Hund in der Hartmannstraße spazieren ging, kam ihr eine, bislang unbekannte blonde, ca. 40-jährige Hundehalterin mit zwei nicht angeleinten Hunden entgegen.

Dabei handelte es sich augenscheinlich um einen Dalmatiner-Mix und einen American Bulldog. Der American Bulldog sprang die 55-Jährige an und biss ihr in die Hand. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Hundehalterin ging, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, einfach weiter. Zeugen des Vorfalls, bzw.

Personen, welche die bislang unbekannte Hundehalterin kennen, werden gebeten sich bei der Polizei Mindelheim unter der 08261/7685-0 zu melden.

(PI Mindelheim)