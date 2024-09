Musikwelt trauert: J.D. Souther, legendärer Songwriter der Eagles, verstorben

Der US-amerikanische Singer-Songwriter J.D. Souther, bekannt als Hit-Schreiber für die Eagles, ist am 17. September 2024 im Alter von 78 Jahren in seinem Haus in New Mexico verstorben. Souther, dessen Karriere sowohl die Musik- als auch die Filmwelt prägte, war maßgeblich an einigen der größten Erfolge der Eagles beteiligt, darunter Klassiker wie „Best of My Love“, „New Kid in Town“ und „Heartache Tonight“. Sein Tod erfolgte nur wenige Tage vor dem geplanten Start einer Tournee, die er mit der Sängerin Karla Bonoff ab dem 24. September 2024 in Phoenix beginnen wollte.

J.D. Souther war nicht nur für seine Arbeit mit den Eagles bekannt, sondern auch für seine Solokarriere, die ihm mit dem Song „You’re Only Lonely“ im Jahr 1979 selbst große Erfolge bescherte. In den 1970er Jahren spielte er eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Country-Rock-Sounds von Südkalifornien und arbeitete mit Größen wie Linda Ronstadt und James Taylor zusammen.

Obwohl Souther in der Öffentlichkeit oft im Schatten der Eagles stand, wies er selbst humorvoll darauf hin, dass er mit den Tantiemen für seine Songs durchaus zufrieden war. „Würden Sie gerne die Schecks sehen?“, antwortete er einmal auf die Frage, ob es ihn ärgere, dass die Eagles große Erfolge mit seinen Liedern hatten ​(American Songwriter).

Neben seiner Musikkarriere hatte Souther auch als Schauspieler Erfolge, mit Auftritten in TV-Serien wie Nashville und Thirtysomething. Er wurde 2013 in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und hinterlässt ein bedeutendes Erbe in der Musikwelt ​(PopCulture).

Die Nachricht von Southers Tod traf die Musikwelt schwer, vor allem, da er kurz vor einer weiteren Phase seiner aktiven Karriere stand. Die geplante Tournee mit Bonoff sollte bis ins nächste Jahr gehen, doch sie wird nun nicht mehr stattfinden.

