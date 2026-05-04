Mutmaßliche Amokfahrt in Leipzig: Auto fährt in Menschenmenge – Tote und Verletzte

Auto fährt in Menschenmenge in Leipzig – Tote und Verletzte bei mutmaßlicher Amokfahrt – Am Montagnachmittag ist es in der Innenstadt von Leipzig zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein Auto ist nach bisherigen Erkenntnissen in eine Menschenmenge gefahren. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, weitere Personen wurden teils schwer verletzt.
Was bisher zur Amokfahrt in Leipzig bekannt ist
Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Grimmaischen Straße nahe dem Augustusplatz, einer stark frequentierten Fußgängerzone. Augenzeugen berichten, dass das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit durch den Bereich fuhr und dabei mehrere Menschen erfasste.
Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzte wurden umgehend medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Nach aktuellen Angaben gehen die Behörden von rund 20 betroffenen Personen aus, darunter mehrere Schwerverletzte.
Fahrer festgenommen – Motiv noch unklar
Der Fahrer des Fahrzeugs wurde noch am Tatort festgenommen. Nach bisherigen Informationen handelt es sich um einen 33-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren. Ob es sich tatsächlich um eine gezielte Amokfahrt handelt, ist derzeit noch nicht abschließend bestätigt. Auch ein mögliches Motiv ist bislang unklar.
Erste Hinweise deuten auf einen möglichen psychischen Ausnahmezustand hin, gesicherte Erkenntnisse dazu liegen jedoch noch nicht vor.
Großeinsatz und weitere Ermittlungen
Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt, um Spuren zu sichern und den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Für die Bevölkerung besteht nach aktuellen Angaben keine weitere Gefahr.
Die Behörden bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, um zur Aufklärung des Vorfalls beizutragen.
Fazit zur Amokfahrt in Leipzig
Der tragische Vorfall erschüttert derzeit nicht nur die Stadt Leipzig, sondern sorgt bundesweit für Bestürzung. Während die Ermittlungen weiterlaufen, stehen die Versorgung der Verletzten und die Aufarbeitung der Tat im Mittelpunkt. (hk)