Neu-Ulm (BY) – Aktueller Hinweis: Das Neu-Ulmer Hallenbad in der Kantstraße schließt am kommenden Freitag, 13. März, früher als üblich. Aufgrund einer reduzierten Personaldecke ist der Badebetrieb lediglich von 6.30 bis 8 Uhr (Frühschwimmen) und von 12.30 bis 19 Uhr möglich.

Ab Samstag, 14. März, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Die Stadtverwaltung bittet alle Besucherinnen und Besucher des Hallenbads um Beachtung.

