Olbernhau – Scheune an der Blumenauer Straße wurde zum Haufen Asche

Erstellt in

Zeit: 08.03.2020, gegen 01.00 Uhr.

Olbernhau (SN) – In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Blumenauer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand auf einem Grundstück eine Scheune bereits in Flammen. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Scheune als auch ein darin abgestellter Lkw wurden durch das Feuer beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro.

Ein Brandursachenermittler führte am heutigen Tag Untersuchungen am Brandort durch. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von Brandstiftung ausgegangen.

Die Ermittlungen dauern an. (mg)

_____________________________________________________________________________

POLIZEIDIREKTION CHEMNITZ