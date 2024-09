Online-Veranstaltungsreihe zur Nutzung von KI in Unternehmen: Der EU-AI-Act und die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen

Nutzung von KI in Unternehmen – Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH lädt zur dritten Veranstaltung der Reihe „Nutzung von KI in Unternehmen“ am Dienstag, den 24. September 2024, zum Thema „EU-AI-Act Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ ein.

In diesem Vortrag erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in den EU-AI-Act und seine relevanten Bestimmungen. Unabhängig von Vorkenntnissen wird gezeigt, wie der EU-AI-Act die Arbeitswelt in kleinen und mittleren Unternehmen verändern kann. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen beleuchtet. Anhand praxisnaher Beispiele wird dargestellt, wie Künstliche Intelligenz vor dem Hintergrund des EU-AI-Acts sinnvoll und gewinnbringend in Betrieben integriert werden kann.

Der Vortrag besitzt rein informativen Charakter und stellt keine Rechtsberatung dar. Das Seminar findet von 17 bis 18 Uhr via Microsoft Teams statt. Referent ist Michael Steffen, Leiter des Themenclusters Weiterbildung und Qualifizierung im Zukunftszentrum Nord.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich unter der Mailadresse events@inno-non.de anmelden und erhalten dann den Zugangslink.

Die Veranstaltungsreihe wird am 10. Oktober mit dem Thema „KI in der Pflege – Unterstützung der Pflegekräfte durch Apps – Erhöhung der Attraktivität der Pflegeberufe durch Einsatz von KI“ fortgesetzt.

Was ist INNO.NON?

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat gemeinsam mit den umliegenden zehn Landkreisen des ehemaligen Regierungsbezirkes die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH gegründet, die mit der Daueraufgabe des Wissens- und Technologietransfers für die kleinen und mittleren Unternehmen der Region betraut ist.

Text: Stefanie Heitmann – Landkreis Rotenburg (Wümme)