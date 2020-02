Pinzberg – Unter Alkoholeinfluss Auto in den Graben gesetzt

PINZBERG, LKR. FORCHHEIM (BY) – Mit Totalschaden an ihrem Auto und strafrechtlichen Ermittlungen endete für eine junge Frau am Freitagmorgen eine Fahrt unter Alkoholeinfluss.

Die 26-Jährige war um 3.45 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung des Ortsteils Elsenberg unterwegs. Dabei kam sie von der Straße ab, schleuderte in den Graben und prallte gegen die Böschung. An dem Wagen entstand dadurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die Beamten stellten den Führerschein der 26-Jährigen sicher und leiteten Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Polizei Franken