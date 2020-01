Pirmasens – Energiepark Winzeln: Info-Abend rund um die Biogasanlage am Donnerstag, 30. Januar 2020

Erstellt in

Pirmasens – Energiepark Winzeln: Bürgermeister Michael Maas lädt am Donnerstag, 30. Januar 2020, 18 Uhr, Interessierte zu einer Informationsveranstaltung in das Sportheim des TuS Winzeln, Am Stockwald 28, ein.

Vertreter der Landwirte aus den Vororten Gersbach und Winzeln, der Stadtverwaltung Pirmasens und des Prüf- und Forschungsinstituts Pirmasens e.V. informieren über den landwirtschaftlichen Verkehr im Bereich der Vororte, sowie die aktuelle Situation und die weitere Planung der Biogasanlage. Im Anschluss stehen alle Vertreter für Fragen zur Verfügung.

Die Info-Veranstaltung findet auf Anregung der Bürgerinitiative Winzeln statt und steht ausdrücklich allen Interessierten offen.

Stadt Pirmasens