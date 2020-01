Saarbrücken – Event: Seniorenkappensitzung am 9. Februar in St. Arnual

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Event für Senioren: Der Bezirksrat Mitte und das Amt für soziale Angelegenheiten der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtbezirk Mitte am Sonntag, 9. Februar, 14.11 Uhr, zur Kappensitzung in der Scharnhorsthalle in St. Arnual ein.

Die Karnevalsgesellschaft „Die Daarler Dabbese“ präsentiert unter dem Motto „Der Turm ist erobert, Daarle steht Kopp, mir feiere Faasenacht, Alleh hopp!“ ein närrisches Programm.

Der Eintritt ist frei. Tickets für die Kappensitzung gibt es ab Montag, 27. Januar, im Rathaus St. Johann an der Infotheke und bei Bezirksbürgermeister Stefan Brand (Zimmer 132), bei der Kulturinfo (St. Johanner Markt 24) sowie in der Stadtbibliothek Saarbrücken.

Die Scharnhorsthalle ist mit den Buslinien 126, 127 und 128 erreichbar.

