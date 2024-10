POL-AC: Unfall Schumanstraße Würselen – Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad – Motorradfahrer schwer verletzt

Posted in

Unfall Schumanstraße Würselen (ots) – Heute Morgen (18.10.2024) hat es einen Verkehrsunfall auf der Schumanstraße in Würselen gegeben.

Gegen 08:45 Uhr war ein 35-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Auto auf der Schumanstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring unterwegs, als er nach links in den Ginsterweg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Zweiradfahrer, der die Schumanstraße in Fahrtrichtung Batzkuhler Weg befuhr.

Der 56-jährige Motorradfahrer aus Würselen wurde durch den Unfall schwer verletzt, nach ersten Erkenntnissen besteht Lebensgefahr. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Aachen war zur Unterstützung der Unfallaufnahme vor Ort. (kg)