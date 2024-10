POL-BI: Unfall Morsestraße Bielefeld-Sennestadt – Frontalzusammenstoß mit Lkw, vier Personen verletzt

Posted in

Unfall Morsestraße Bielefeld-Sennestadt (ots) – SSC/Bielefeld-Sennestadt– Am Montagabend, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 22jähriger Bielefelder mit seinem Opel Astra die Morsestraße in Fahrtrichtung Paderborner Straße. In seinem Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrer im Alter von 15, 17 und 17 Jahren.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Die drei Mitfahrer wurden dabei jeweils schwer verletzt und wurden mit Rettungswagen Bielefelder Krankenhäusern zugeführt.

Der 22jährige Opelfahrer hatte sich zunächst vom Unfallort entfernt, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Er wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Der 35jährige Lkw-Fahrer aus Elmshorn blieb unverletzt.

Durch den Zusammenstoß geriet der Opel Astra in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sowohl Pkw als auch Lkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die eingesetzten Beamten schätzten den Gesamtschaden auf ca. 20.000 Euro.