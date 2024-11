POL-GÖ: Giftköder in Nikolausberg aufgefunden. Anwohner vermuten Zusammenhang mit verschwundenen Katzen in der Umgebung – Polizei ermittelt

Giftköder in Nikolausberg, Göttingen (ots) – Göttingen, Ortsteil Nikolausberg, Kalklage und Stiegel – Zeitraum zwischen Dienstag, 12. November bis Montag, 18. November 2024.

GÖTTINGEN (ab) – Eine Hundehalterin fand am Montagabend (18.11.24) mutmaßliche Giftköder auf ihrem Grundstück in der „Kalklage“ im Göttinger Stadtteil Nikolausberg. Ihr Hund war gerade dabei, an dem augenscheinlich präparierten Wurststück zu schnuppern. Ihr gelang es ihn im letzten Moment von dem vermeintlichen Köder wegzuziehen und konnte und so möglicherweise schlimmeres verhindern. Wer das Wurststück in dem Vorgarten platzierte und mit welchen Substanzen es versetzt war ist zurzeit unbekannt.

Nur wenige Meter weiter erhielten die Ermittler aus der benachbarten Straße „Stiegel“ Hinweise zu verschwundenen Katzen. Die Tiere seien dem Anzeigenerstatter zufolge bereits seit dem 12. November nicht mehr durch ihre Besitzer gesehen wurden. Ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gibt, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Göttingen bittet weitere betroffene Tierhalter sowie auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Köder oder sonstige Beobachtungen mitteilen können, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.