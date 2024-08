POL-HB: Messerstecherei Am Brill in Bremen-Mitte – 14-Jähriger mit Messer verletzt

Posted in

Messerstecherei Am Brill in Bremen-Mitte (ots) – Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Brill Zeit: 03.08.2024, 19:35 Uhr.

Mehrere Jugendliche attackierten am Samstagabend in der Innenstadt einen 14-Jährigen. Dabei wurde dieser auch mit einem Messer verletzt.

Gegen 19:35 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass eine Gruppe Jugendlicher Am Brill den 14-Jährigen attackieren würde. Dabei sollte auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den verletzten Jugendlichen. Er hatte unter anderem Prellungen und Schnittverletzungen erlitten. Sie leisteten umgehend Erste Hilfe, sicherten den Bereich ab und führten Zeugenbefragungen durch.

Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte stellten kurz darauf in Tatortnähe aufgrund der Beschreibung drei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, nahmen sie vorläufig fest und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zu möglichen Vorbeziehungen und Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.