POL-KR: Tödlicher Unfall Charlottering Krefeld – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Unfall Charlottering Krefeld (ots) – Ein Motorradfahrer ist am Sonntag (22.09.2024) bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

Der 57-Jährige hatte gegen 09:50 Uhr die Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt in Fahrtrichtung Duisburg verlassen und kam hier bei der Auffahrt auf den Charlottering aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Bereich der Unfallstelle musste bis 16:15 Uhr weiträumig gesperrt werden, wovon auch die Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt betroffen war.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (177)